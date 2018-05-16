Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 13:43

Yalova bir spor tesisine daha kavuştu

Yalova İl Özel İdaresi ve Spor Toto Teşkilatı arasında yapılan protokol sonrasında Yalova’nın Soğucak köyüne 10 dönümlük arazi üzerine 700 metrekare açık tartan pist, 10 adet dış mekan spor aleti, 500 metrekare tenis kortu, 500 metrekare voleybol ve basketbol sahasını barındıran Soğucak Açık Spor Tesisleri hizmete sunuldu.

Yalova bir spor tesisine daha kavuştu

16 Mayıs 2018 13:43


Açılış törenine Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Milletvekili Fikri Demirel, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, CHP İl Başkanı Bahar Doğan ve CHP Milletvekili aday adayları Ertan Şener ve Özcan Özel’de katıldı.


Toplam maliyeti 427 Bin 602 Lira olan Soğucak Açık Spor Tesisleri 150 günden daha kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.


Yalova İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel,” Yalova’ya bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek olan Spor Toto Teşkilatına teşekkür etmek istiyorum. Soğucak’ta 10 dönümlük araziye yapılan spor alanında koşu pisti, spor aletleri, tenis kordu, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Bizlere her zaman destek veren Yalova Valimiz Tuğba Yılmaz’a ve AK Parti Milletvekilimiz Fikri Demirel’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç