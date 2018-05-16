Yalova bir spor tesisine daha kavuştu

Açılış törenine Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Milletvekili Fikri Demirel, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, CHP İl Başkanı Bahar Doğan ve CHP Milletvekili aday adayları Ertan Şener ve Özcan Özel’de katıldı.

Toplam maliyeti 427 Bin 602 Lira olan Soğucak Açık Spor Tesisleri 150 günden daha kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.

Yalova İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel,” Yalova’ya bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek olan Spor Toto Teşkilatına teşekkür etmek istiyorum. Soğucak’ta 10 dönümlük araziye yapılan spor alanında koşu pisti, spor aletleri, tenis kordu, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Bizlere her zaman destek veren Yalova Valimiz Tuğba Yılmaz’a ve AK Parti Milletvekilimiz Fikri Demirel’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.