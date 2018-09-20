Yalova Çiçekçilik OSB'de sona gelindi

Yalova Tarım ve Orman il Müdürü Suat Parıldar, Çiçekçilik OSB'nin bir an önce hayata geçirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Çiçekçilik OSB hakkında bilgi veren Yalova Tarım ve Orman il Müdürü Suat Parıldar, kurulacak OSB'nin Yalova'da çiçekçiliği daha kalıcı hale getireceğini belirtti. Parıldar, kamulaştırmanın da büyük nispette tamamlandığına dikkat çekerek, “Çiçekçilik OSB ile ilgili çalışıyoruz. Onların 1050 dekarlık bir arsaları mevcut. Yaklaşık bir 400 dekarlık hazineden almaları gereken bir alan var. Onunla ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. OSB yönetimi ile de kısa bir süre önce bir araya geldik. Çünkü orada OSB'nin su ihtiyacı ile ilgili de çalışmalar yapılıyor. Yine bir baraj planlaması var. Su debilerinin ölçümü tamamlandı. Barajın planlaması ve projelendirmesi ile yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili de takibimiz devam ediyor. Çiçekçilik OSB'nin geçmişine baktığınız zaman çok geriye gittiğini görürsünüz. Belli bir döneme kadar da pek bir yol alınamamış. Bakanlık yol alınsın diye Gacık ve Laledere köylerinde toplulaştırma yaptı. Bu sayede Çiçekçilik OSB'nin kuruluşu ve yerleşimi kolaylaştırıldı. Artık iş büyük ölçüde Çiçekçilik OSB yönetiminde. Onlar da çalışıyorlar. Hedefimiz elbette ki Çiçekçilik OSB'nin en kısa sürede hayata geçirilmesi. Çünkü Yalova'da bizim bir artımız var. 1500 dekarlık TİGEM arazisinin Garden A.Ş dediğimiz oluşum içerisindeki 40 işletmeye verilmesi ile birlikte hem sergi anlamında, hem üretim anlamında, hem de pazarlama anlamında güzel bir yerimiz var. 1000 dekarlık 2. bir yeri daha oluşturursak bu Yalova'nın çiçekçilik anlamında artık kalıcı bir duruma gelmesi ve patentli bir duruma gelmesini pekiştirecek” dedi.