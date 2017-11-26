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26 Kasım 2017 17:15

Yalova Derbisi Altınova’nın

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12.

Yalova Derbisi Altınova’nın

26 Kasım 2017 17:15

Grubun 10. haftasında oynanan Yalova derbisinde gülen taraf Altınova Belediyespor oldu.



Saha: Yalova Atatürk


Hakemler: Berkay Şenyel xxx, Haydar Yusuf Erdoğan xxx, Arzu Görgün xxx


Kadıköyspor: Kadir Bostan xx, Can Othan xx, Enes Arslan xx, Emre Ersöz xx, Fırat Güneş xx, Eray Doğan xx, Batuhan Kaya xx, Ömer Kaya xx, İlker Avşeren xx, Rıza Burak Kahrıman xx (Süleyman Moroğlu dk. 72 x), Furkan Özdemir xx


Altınova Belediyespor: Orkun Özdemir xxx, Kemal Badatlı xxx, Bayram Yiğit xxx, Volkansel Yalçın xxx, Murat Gülbaba xxx, Barış Boylu xxx (Eren Özen dk. 17 xx), Emin Akyıldız xxx (Serhat Kaptan dk. 86 ?), Coşkun Akyil xxx, Oğuz Dalgıç xxx, Cihan Korucuoğlu (Bakan Caz dk. 74 x), Lokman Akyıldız xxx


Gol: Emin Akyıldız (dk. 64 pen.) (Altınova Belediyespor)


Sarı kartlar: Rıza Burak Kahrıman, Batuhan Kaya, Eray Doğan (Kadıköyspor), Murat Gülbaba, Volkansel Yalçın (Altınova Belediyespor)




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