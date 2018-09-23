Yalova derbisi Kadıköy'ün

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.
Grup'un ilk haftasında oynanan Yalova derbisini Kadıköyspor kazandı. Kırmızı-siyahlılar, sahasında Altınova Belediyespor'u 1-0'lık skorla yendi. Kadıköyspor'a galibiyeti getiren golü ise 1999 doğumlu oyuncusu Ömer Kuşan kaydetti.
Stat: Amatör Saha 1
Hakemler: Ahmet Can, Nimet Altunkıran, Enes Berk Güçlü
Kadıköyspor: Ahmet Durmuş, Bilal Aslan, Ömer Furkan Öztürk, Salih Kaan Kaplan, Alperen Kaplan, Ertan Şahin, Rüstem Şen, Ebubekir Göze, Uğurcan Taşdemir (Orhan Yavru dk. 87 ?), Ahmet Turan, Alperen Topçular (Ömer Kuşan dk. 80 ?)
Altınova Belediyespor: Muhammed Rıza Altıntaş, Kemal Badatlı, Barış Boylu (Hasan Can Tunçel dk. 89 ?), Mehmet Murat Gülbaba, Burak Emirhan Yurunuş, Samet Kumbaşı, Samet Bektaş (Fatih Bozok dk. 59), Ali Rıza Gündüz (Yasir Akan dk. 66), Berkay Ekici, Osman Seferoğlu
Goller: Ömer Kuşan (dk. 85) (Kadıköyspor)
Sarı kartlar: Ömer Kuşan, Ebubekir Göze, Rüstem Şen, Salih Kaan Kaplan (Kadıköyspor), Barış Boylu, Fatih Bozok(Altınova Belediyespor)