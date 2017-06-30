Yalova deresinin yatağı temizleniyor

Yalova deresinin yatağı bu yıl kış aylarının yağışlı geçmesi sebebiyle daha çabuk doldu. Suların taşıdığı maddeler birçok noktada adacıklar oluşturdu. Dere yatağının temizlenmesine başlandı. Derenin Gazipaşa Caddesi ve Fatih Caddesi arasında kalan bölümünde başlayan çalışmalarla dere yatağı derinleştiriliyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Dere dibinde balçık oluşması sebebiyle çevreye kötü kokular yayıldığını hatırlatan vatandaşlar, "Bu dere şehrin ortasından geçiyor. Dere yatağında balçık oluşunca etrafa kötü kokular yaymaya başlıyor. Dolayısıyla herkese rahatsızlık veriyor. Ayrıca rengi siyaha dönen derenin suları da kötü kokuları ve içinde oluşan organizmaları denize taşıyor. Dere yatağının temizlenmesi yerinde bir karar olmuş" dedi.