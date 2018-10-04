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Yalova Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Devlet Hastanesi personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.

Bu çalışmayla sağlık personelinin büyük bölümü işaret dilini öğrenmiş olacak.


Engelli vatandaşların mağdur edilmemesi için işaret dili eğitimlerine başladı. Valiliklere gönderilen genelgede, engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek için kurumlardan eğitim düzenlenmesi istendi. Bu kapsamda Yalova Sağlık İl Müdürlüğü ve Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Yalova Devlet Hastanesi personellerine işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimlere Yalova Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Recep Hacı, Başhekim Yrd. Gülhan Korkmam ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Korkmaz da katıldı.


Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki çalışma ile işaret dili kursları, hastane ortamında belirlenen mekânlarda verilecek. Buna göre kursiyerlerin belirlenmesinde öncelik polikliniklerde hizmet veren sağlık personeli ve hasta karşılama-danışma ve yönlendirme personeli olacak. İşaret dili eğitim süresi 120 saat olacak ve iki aya yayılacak. Eğitim grupları her iki ayda bir yenilenecek. İşaret dili eğitimlerinin toplam çalışan personel sayısının yüzde 70'ine ulaşması planlanıyor.

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