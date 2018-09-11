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Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 4 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 4 uyuşturucu satıcısı yakalandı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Diğer yandan uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 16 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 15 gram kubar esrar, 31 gram sentetik kannabinoid, 760 gram skunk ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


İl genelinde düzenlenen 9 şok uygulamada ise 212 kişi kontrol edilirken, 36 araçta da arama gerçekleştirildi.

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