Yalova en hızlı müdahale süresine sahip

Yalova’da ambulansların acil vak’alara müdahale süresi bakımından ön sıralarda yer aldığını kaydeden İl Müdürü Hakan Sezen, "Yalova’da ihbarın ulaşmasından en geç 7 dakika içerisinde il içerisindeki bir noktaya intikal ediliyor. İlin en uzak noktasına ise 20 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyoruz. Bu rakamlar birçok vilayetle kıyaslandığında çok hızlı müdahale süreleridir” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda da bir acil müdahale istasyonu oluşturulduğunu hatırlatan Sezen, “Burada da bir ambulans bekliyor. O çevredeki bir vakaya ambulans buradan gittiği için müdahale süresi daha da kısaldı” şeklinde konuştu.

Yalova’da ambulans sayısının son yıllarda filoya katılan yeni ambulanslar sayesinde yeterli duruma geldiğini vurgulayan Sezen, “Ambulans sayısı şu an için yeterli. Ancak Yalova nüfusu hızla artan bir il. Yaz aylarında da turistlerin gelişi ile ilde ikamet eden vatandaş sayısı daha da artıyor. Bu durumlarda vaka yoğunluğuna göre zorlandığımız oluyor. Ancak kış aylarında her hangi bir sorun yaşanmıyor” diye konuştu.

Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen vatandaşların trafikte ambulanslara yol vermesini istedi. Sezen, “Yollarda en büyük sıkıntı araçların ambulansa yol vermek istememesinden kaynaklanıyor. Eskiden bu durum çok daha kötüydü. Son yıllarda yapılan bilinçlendirme çalışmaları ile vatandaşlar ambulans sesini duyduklarında araçlarını kenara çekip yol vermeye başladılar. Elbette halen yeterli bir noktada değiliz, ama eminim halkımız daha da şuurlanacak” çağrısında bulundu.