Yalova GETAT hasta kabulüne başladı

Geleneksel tedavi yöntemlerinin yanı sıra bilimsel uygulamaların da harman edildiği GETAT hakkında bilgi veren Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, “Akupunktur, ozon uygulaması, mezoterapi ve kupa uygulaması tedavisi gibi geleneksel tıp yöntemleri, modern tıbbın destekleyici ve tamamlayıcı dallarıdır. Yalova’mızda da isteyen hastalarımıza hekim tarafından uygun görülmesi halinde geleneksel tıp yöntemleri uygulanacaktır. Maksadımız vatandaşlarımıza her türlü tedaviyi, en iyi ve kaliteli biçimde sunmaktır" dedi.

GETAT’da verilen hizmetler ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi aktaran GETAT Polikliniğinde görevli Uz. Dr. Yaşar Murat Çokay ise, bu uygulama yöntemlerini ve alanlarını anlattı. Çokay, “Akupunktur, vücudun belirli noktalarına özel uçlu iğnelerler batırılarak yapılan bir uygulamadır. Etkili olduğu pek çok alan içinde başta obezite, menapoz, sigara bırakma, ağrı şikayetleri, unutkanlık, migren, kronik bağırsak problemleri sayılabilir" şeklinde konuştu.