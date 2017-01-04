Yalova Group Belediyespor, Afyon’u gözüne kestirdi

Türkiye Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Afyon Belediye’ye konuk olacak Yalova Group Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor.

Yalova ekibi 90. Yıl Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanlarla Afyon karşılaşmasına galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Afyon maçı öncesinde açıklamada bulunan Yalova Group Belediyespor başantrenörü İlker Salman, ”Kağıt üzerinde ilk yarının son maçı gibi gözüküyor. Devre arası verdik. Diğer rakiplerden ziyade aynı mantıkla yola çıkıyoruz. Her maç enerjimizi sahaya koyup, asami seviyede mücadele edip kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Çok rahat oynuyoruz. İnşallah ikinci yarıyı daha iyi geçiririz” dedi.

Transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala Yalova Group Belediyespor, İstanbulspor Beylikdüzü’nden Mete Akgültan’ı transfer etti. 1996 doğumlu oyuncu, İstanbul D.S.İ. ve İstanbulspor formaları giyerken, bu sezon TBL’de 3 maça çıktı. 1.7 sayı ve 0.3 ribaunt ortalamaları tutturdu.

Öte yandan Yalova ekibinden Asım Özberkan takımdan ayrılarak Fethiye Belediye’ye transfer oldu.