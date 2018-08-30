Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden ’nargile’ uyarısı

Hakan Sezen, nargilenin sigaranın sağlıklı bir alternatifi gibi sunulmasının yanıltıcı olduğunu dile getirdi.

Son günlerde halk arasında yaygınlaşan nargilenin insan sağlığı açısından sigara kadar tehlikeli olduğu uyarıları geliyor. Bu kapsamda bir açıklama yapan Hakan Sezen, nargilenin sigaranın sağlıklı bir alternatifi gibi sunulmasının toplumu yanılttığını söyledi. Sezen açıklamasında, “Son dönemlerde özellikle gençler arasında popüler olmaya başlayan, içerisine koyulan aromatik tatlar ile zararsızmış gibi gösterilmeye çalışılan nargile aslında bir zehirdir. Kolay ulaşılabilir olması, fiyatının ucuz olması ve gençlerin çoğunlukla vakit geçirdiği ortamlarında satışa sunulması sebebiyle nargile ülkemizde ve dünyada da ciddiye alınması gereken bir halk sağlığı problemi haline dönüşmüştür. Araştırmalara göre nargilenin tütün ürünleri içinde en zararlı kategoride yer aldığı ve nargile tütününde en az 4 bin zehirli madde olduğu tespit edilmiştir” dedi.

"Nargile de tütün ürünüdür"

Nargilenin bir tütün ürünü olduğunun akıldan çıkartılmaması gerektiğini hatırlatan Sezen, “Nargile bir tütün ürünüdür ve bütün tütün ürünleri gibi kanser, kalp ve damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları gibi pek çok öldürücü hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Dumanı sudan geçmesine rağmen yüksek oranda zehirli maddeler içerir ve akciğer kanseri, mesane kanseri, ağız kanserleri gibi hastalıklara yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca kullanım şekli sebebiyle de ağızdan ağza bulaşabilecek pek çok hastalığa da sebep olmaktadır. Her yıl yaklaşık 6 milyon insan tütün ürünleri kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. İlerleyen yıllarda bu sayının 8 milyonu bulacağı öngörülmektedir. Sağlık harcamalarının büyük bölümü tütün ürünlerinden kaynaklı hastalıklar için kullanılmaktadır” uyarısında bulundu.

“Kapalı alanda nargile kullanımı yasaktır”

Kapalı alanda nargile kullanımının da yasak olduğuna vurgu yapan Sezen, “Yetişkin bireylerin öncelikle kendilerini ve sonrasında çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeleri, tütün kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti ve ciddiyeti göstermeleri gerekmektedir. Dumansız Hava Sahası kurallarına uymayan tüm mekanların Alo 184 Sigara İhbar Hattına bildirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kimsenin sağlığınızı riske atmasına izin vermeyin. Yapacağınız ihbarlarla vakit geçirdiğiniz yerlerin denetimi sağlanmakta, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere ciddi cezalar verilmektedir. Bu konuda tüm bireylerin sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.