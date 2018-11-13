Yalova Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden büyük başarısı

Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda çeşitli kategorilerde büyük başarılar elde ederek Yalova'yı başarıyla temsil ettiler.

Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'na katılan Yalova Üniversitesi Aşçılık bölümü öğrencileri, balık yemeği dalında 1 altın madalya, klasman birinciliği kupası ve 1 bronz madalya kazanarak bu alanda büyük bir başarıya imza attılar. Bunun yanı sıra tatlı tabağı dalında 2 bronz madalya ve 1 merit, pizza dalında 1 bronz madalya, makarna dalında 1 gümüş ve 1 bronz madalya, kuzu yemeği dalında 1 gümüş madalya ve 1 merit, tavuk yemeği dalında 2 merit, yöresel yemek dalında 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan öğrenciler, üniversiteler ekip yarışması dalında ise toplamda 12 bronz madalya elde ettiler. Bu başarılarıyla klasman kategorilerinde de ikincilik ve üçüncülük kupalarını kazanan öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.

“Meslek Yüksekokullarımızla Gurur Duyacağız”

Sergiledikleri performanslarla Yalova Üniversitesi'ni başarıyla temsil eden öğrenciler, kazandıkları ödüllerle birlikte Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'yi ziyaret ettiler. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nün akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Semih Arıcı, Öğr. Gör. Yasin Özaslan, Öğr. Gör. Çağrı Dilmen ve Öğr. Gör. Arzu Güzel Çakmak'ın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Cebeci, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Meslek yüksekokullarının çeşitli alanlarda başarılar elde etmesini özellikle değerli bulduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, aynı başarıyı diğer meslek yüksekokullarının da elde edeceğini inançlarının tam olduğunu dile getirdi. Amaçlarının bölgedeki çeşitli hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte personel yetiştirmek ve bunların istihdamına öncülük etmek olduğunu vurgulayan Rektör Cebeci, Altınova'ya açılacak meslek yüksekokulunda uygulanacak olan istihdam güvenceli işbaşı uygulamalı eğitim modelini diğer meslek yüksekokullarında da uygulayabilmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Meslek yüksekokullarını bölgesel sektörlerle işbirliği içerisinde geliştirerek bölgenin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek birer eğitim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Rektör Cebeci, böylelikle meslek yüksekokullarının Yalova Üniversitesi'nin gurur kaynağı olacağını ifade etti.