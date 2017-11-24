Yalova ormanlarından reçine üretilecek

Yalova ormanlarında reçine üretilmesi için hazırlanan eylem planı hayata geçiriliyor. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü personeline Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Deniz ve ekibi tarafından eğitim verilmeye başlandı. İlk etapta Armutlu ilçesinde başlatılacak ardından diğer ilçelere de yaygınlaştırılacak olan reçine üretimi hakkında bilgi veren Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Bilinmiş, "Hedefimiz ilimizde reçine üretimini yaygınlaştırmak ve üretim miktarını arttırmak. Reçine, başta çamlar ve kozalaklar olmak üzere bazı bitki ve ağaçların salgıladığı sarı renkli sıvı bir maddedir. Bu madde havadaki oksijen ile birleştiği zaman sertleşir ve hoş bir koku salgılar. Ülkemizde en çok bilinen reçine türü çam ağaçlarının reçinesidir. Halk arasında çam sakızı adıyla da bilinir. Reçine, katı veya yarı akışkan olarak bilinir. Bitkilerin salgı kanallarında toplandıktan sonra dışarı verilir. Ülkemizde reçine daha çok ibreli ağaçlarda yani çam türlerinden elde ediliyor. Reçine kimya endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir orman yan ürünüdür. Reçinenin temel iki bileşeninden birisi olan terebentinden parfüm, koku maddeleri, sıcak yapıştırıcı, izolasyon ve basınca hassas politerpen reçineleri, insektisitler, zamklar, temizlik kimyasalları, tekstil katkı kimyasalları, dezenfektanlar, otomobil transmisyon yağları elde edilirken, kolofandan ise sizing ajanlar, emülsiyon polimerizasyon kimyasalları, esterleri ve polimerleri ile yapıştırıcılar, matbaa mürekkebi kimyasalları, sakızlar, kaplama kimyasalları, izolasyon maddeleri gibi ürünler elde edilmektedir. Ülkemizde ise daha çok boya endüstrisinde kullanılıyor" diye bilgi verdi.

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Armutlu İşletme Şefliği, Mecidiye - Fıstıklı sahasında toplamda 524,0 dekar alanda reçine üretimi gerçekleştirilecek. Bu sahalarda 2017 yılında, verimliliği artırmaya yönelik bakım faaliyeti ve reçine üretimi eğitim çalışmaları, OGM tarafından görevlendirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Deniz ve ekibi tarafından yürütülecek. Hazırlanan bu eylem planının amaca hizmet etmesi için öngörülen faaliyetler reçine üretim fonksiyonlu olarak işletilebilecek.

Asit pasta yöntemi ile reçine üretimi için üç işçiyle 30 ağaç üzerinde 1 Ağustos-16 Ekim tarihleri arasında 5 reçine yarası açılarak yüzde 10’luk asit-pasta uygulandı. Ekim ayında hava sıcaklığı 18 dereceye düştüğünde ağaçlardaki reçine poşetleri çıkarılarak ayrı ayrı tartıldı. Yüzde 10’luk asit pasta uygulamasıyla ağaç başına 1286 gram çam sakızı elde edildi. Her bir yara (pencere) için verim 1286:5= 257 gram. Reçine üretimine 2018 yılında, ortam sıcaklığının 18 C’yi bulduğu nisan ayında başlanacak. Nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6 adet pencere daha açılacak. Ağaç başına verimin 2828 gram civarında olması bekleniyor. Dünya piyasasında reçine ihtiyacı yıllık 1 milyon ton civarı. Bunun 400 bin tonu Çin tarafından karşılanıyor.