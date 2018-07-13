Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sorgulaması sonrasında mahkemeye sevk edildi. Mahkeme gözaltına alınan şahıslardan S.Ş’yi (43) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Yapılan operasyonlarda 5,81 gram kubar esrar, 53,54 gram bonznai, 13,46 gram skunk ile 2,29 gram toz esrar ele geçirildi. Bahse konu mahalle girişinde yapılan şok uygulamalarda şüpheli görülen 157 şahsın kimlik taraması yapılırken adli makamlarca araması bulunduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı.