Yalova sele teslim oldu

Yalova'da yaklaşık 1 saat boyunca durmaksızın yağan kuvvetli sağanak yağış sonrasında şehir sele teslim oldu. Yüzlerce işyerini su bastı.

Meteorolojinin uyarısı gerçek oldu. Yalova'da gece geç vakitlerde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İşyerlerini su basan esnaflar caddelere araçların girmemesi için çaba sarf etti. İşyerlerini temizlemeye çalışan vatandaşlar ise bugüne kadar böyle bir yağış görmediklerini belirtti. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında yüzlerce ev ve işyerine su girerken maddi zarar meydana geldi. Yalova Belediyesi İtfaiyesi ise gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı.