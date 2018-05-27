Yalova sele teslim

30 dakika süren yağışta kentin birçok noktası sele teslim olurken onlarca ev ve iş yerini su bastı

Meteorolojinin uyarısı gerçek oldu ve Yalova’da sağanak yağış etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yağış şehrin yüksek kesimlerinden toplanarak gelen sular nedeniyle kısa sürede sele dönüştü. Kentin ana arterleri Venedik’i aratmayacak bir görüntüye bürünürken cadde üzerindeki iş yerleri ise sular altında kaldı. Esnaflar iş yerlerine giren suları sadece seyretmekle yetindiler. Bazı esnaflar ise caddeden geçen araç trafiğini kesmek ve suların dükkanlarına daha da fazla girmesini engellemek için caddenin ortasına araç çekerek trafiğe kapadı.

Esnaflardan bazıları ise şehrin kanalizasyon alt yapısının yeterli olmadığını dile getirerek Yalova Belediyesi’ne yüklendi. Yağmurun dinmesinin ardından dükkanları sular altında kalan esnaflar su tahliye çalışması yaptılar.

Sel nedeni sabah erken saatlerde aracına binen bazı vatandaşlar ise araçlarında mahsur kaldı.