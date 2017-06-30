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30 Haziran 2017 16:36

Yalova Seyahat mali kongresini yaptı

Geçtiğimiz aylarda yapılan kongre ile kayyumdan yönetimi devralan Yalova Seyahat, olağan mali kongresini gerçekleştirdi.

Yalova Seyahat mali kongresini yaptı

30 Haziran 2017 16:36

Yalova Seyahat Kooperatifii’nin 2018 yılı tahmini bütçesi ise 14 milyon 445 bin TL oldu.


Yalova Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirilen kongrede söz alan Yalova Seyahat Başkanı Hasan Yaşar Gencer, kooperatif ana sözleşmesinde yapılması istenen bazı maddelerdeki değişiklikler hakkında üyelere bilgi verdi. Yapılacak bu değişiklikle Yalova Seyahat’in önünün açılacağını vurgulayan Gencer Yalova Seyahat’in gelir kalemlerinin de artacağına işaret etti. Üyeler kooperatif sözleşmesinde yapılacak değişikliği oy birliği ile kabul etti.


1 milyon TL kredi çekilecek


Mali kongredeki en önemli gündem maddesi ise SGK ve Maliye’ye olan borçlarda gerçekleştirilen yapılandırmanın ödenebilmesini sağlamak adına 1 milyon TL’lik banka kredisi için yetki istenmesi oldu. Üyelerin aidatlarını ve sermaye artırım paylarını düzenli olarak ödemediğini söyleyen Gencer, "Bu ödemeler düzenli yapılamayınca bizim de yapılandırma borçlarımızı ödememizde sıkıntı yaşanması durumu doğdu. Bunun önüne geçmek için 1 milyon TL banka kredisi kullanmak zorundayız. Üyeler aidatlarını ve sermaye arttırım paylarını öderlerse banka kredisine gerek kalmaz. Ayrıca ödemesini yapmayan üyelere Pazartesi günüden itibaren ihbarname göndermeye başlayacağız" dedi.


2018 yılı bütçesi onaylandı


Ardından Yalova Seyahat’in 2018 yılı tahmini bütçesi de belirlendi. Gelir ve gider kalemlerini tek tek üyelerle paylaşan Yalova Seyahat Başkanı Hasan Yaşar Gencer, 2018 yılı tahmini gelirlerinin 14 milyon 445 bin TL, tahmini giderlerin ise 14 milyon 924 bin TL olacağını dile getirdi. Ardından 2018 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi.




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