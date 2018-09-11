Yalova Süper Amatör Küme Ocak ayında başlayacak

2018-2019 sezonunda 8 takımın şampiyonluk savaşı vereceği Yalova Süper Amatör Kümede maçlar 5-6 Ocak 2019 tarihinde başlayacak.
Armutlu Belediyespor, Termal Belediyespor, Hacımehmetspor ve Elmalıkspor'un çekildiği ligde Yalovaspor, Çınarcık Belediyespor, Çiftlikköy Belediyespor, Hersekspor, Gökçederespor, Sultaniyespor, Teşvikiye Belediyespor ve Tavşanlı Belediyespor şampiyonluk mücadelesi verecek. Takım sayısının 8 olmasından dolayı Yalova Süper Amatör Kümede 1 takım ligden düşecek.
Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul, Futbol İl Temsilcisi Sultan Eyüboğlu'nun gözetiminde 4 takımın temsilcisinin iştirakiyle Süper Amatör Kümenin kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yalova Süper Amatör Kümenin ilk haftasında Yalovaspor-Gökçederespor, Çiftlikköy Belediyespor-Çınarcık Belediyespor, Teşvikiye Belediyespor-Tavşanlı Belediyespor ve Hersekspor-Sultaniyespor maçları oynanacak.