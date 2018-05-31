Yalova Taşıt Yan Sanayi OSB protokolü imzalandı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kurulacak olan 7 bin kişiye iş istihdamı sağlaması beklenen Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk somut adım atıldı. 300 milyon dolarlık yatırımın protokolü Yalova Valiliği Toplantı Salonu’nda imzalandı. Protokol metnine Tuğba Yılmaz, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Cem Ocakcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ruhican Karakaş ve İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneği’ni temsilen Divan Başkan Vekili Gökhan Işık, Yazman Üye Oğuz Can Ocakcı imza attılar.

Konuyla ilgili olarak Yalova Valiliği’nde yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Organize Sanayi Bölgeleri Sicil Defterine 301 Sicil Numarası ile kayıtlı, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin katılımcı kuruluşlarından olan, Taşıt Araçları İhtisas Sanayici ve İş Adamları Derneği, 29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe konulan 689 sayılı KHK ile kapatılarak, her türlü taşınır ve taşınmazları hazineye intikal edilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşüne istinaden yapılan çalışmalarda, Yalova İl Özel İdaresi (yüzde 88), Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (yüzde 6) ve Çiftlikköy Belediyesi’nin (yüzde 6) katılımlarıyla yeniden teşekkül ettirilen Müteşebbis Heyeti tarafından oluşturulan Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB’nin Protokolü Bakanlığın 15 Şubat 2017 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.

İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneği’nin OSB Müteşebbis Heyetinde katılımcı olma talebi mevcut katılımcı kurumların karar alma organlarınca uygun bulunmuş olup, İkitelli Otomotiv Ve Savunma Sanayicileri Derneği (yüzde 70), Yalova İl Özel İdaresi (yüzde 18), Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ( yüzde 6) ve Çiftlikköy Belediyesi’nin (yüzde 6) katılımlarıyla yeniden teşekkül ettirilen Müteşebbis Heyeti tarafından oluşturulan OSB kuruluş protokolü bakanlık tarafından 04 Mayıs 2018 tarihinde onaylanmıştır.

Kurulacak olan OSB’nin yatırım maliyeti 300 milyon dolar olarak öngörülmektedir. OSB’ nin finansman ihtiyacı kamu kaynağı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi) kullanılmaksızın, tamamı girişimci sanayiciler tarafından karşılanacaktır. OSB’nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi durumunda OSB’nin cirosunun 500 milyon dolar seviyelerine, ihracatının 300 milyon dolar seviyelerine ulaşacağı ve 7 bin kişiye istihdam sağlaması ön görülmektedir.

Ülkemizdeki taşıt araçları yan sanayi sektörü, taşıt araçlarının parça ve ekipman ihtiyacının yüzde 80-85’ ini temin edecek düzeydedir. OSB kurulumu ile bu oranın yüzde 15-20’lik kısmının Yalova ilinden karşılanması hedeflenmektedir.

İmzalanan üçlü protokol gereği, Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyetlerinde İl Özel İdaresi’nin payına düşen katılımcı masraflarının dernek tarafından karşılanacağı ve İl Özel İdaresi’nin hiçbir masrafa katılmayacağı hususunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde anlaşma sağlanmıştır”.