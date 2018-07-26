Yalova ülkenin en huzurlu vilayeti

Yalova’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Emniyet Müdürü Hakan Fındık, “Yalova’da göreve geldiğimde en öncelikli işim uyuşturucu ile mücadele oldu. Bu konuya ciddi şekilde eğildik. Şehirde yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen şok uygulamalarla uyuşturucu satıcılarına önemli darbeler indirildi. Uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışmalarda da hatırı sayılır ilerleme kaydedildi. Nüfusa oranına göre yapılan uygulamalar baz alındığında ülkenin en iyi 10 ili arasındayız” dedi.

Asayiş uygulamalarına da değinen Fındık, “Yalova’da hırsızlık ve mala karşı işlenen suçlarda da ciddi düşüş var. Bunda yapılan çalışmaların payı büyük. Şunu net olarak söylemek mümkün ki Yalova asayiş konusunda ülkemizin en huzurlu illerinden birisidir” diye konuştu.

Suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Fındık, “Elbette insanın olduğu yerde suç bitmez. Ama bizim de suçla mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da bu anlamda tüm ilgili kurumları devreye sokarak birlikte çalışmalarını sağladı. Bu suçla mücadelede daha detaylı adımlar atılmasına da imkan tanıdı” dedi.

Güvenlik kamerası sayısı arttı

Yalova’da güvenlik kamerası sayısının da arttırıldığını anlatan Fındık, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemine önemli miktarda yatırım yaptık. 2016 yılına kadar yapılan 990 bin TL yatırıma ilave 4 milyon 300 bin TL ile yatırım miktarını yüzde 435 artırdık. İl merkezini güçlendirdiğimiz gibi KGYS olmayan 5 ilçemizde de artık görüntüleme ve plaka tanıma sistemlerimiz faal haldedir. 2016 yılında 23 noktada 47 kamera ve 4 PTS varken şimdi 386 noktada 112 kamera ve 14 PTS’miz bulunmaktadır. Buna Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğünden yönetilen 40 kamera ve 2 PTS de dâhil değildir” dedi.

Fındık, “Yalova’da miting, konser ve yürüyüşlerde drone kullanımına başladık. 2 drone ile halkın fark etmeyeceği yükseklikte asayişi sağlamaya yönelik denetimler yapıyoruz. İlerleyen süreçte havadan kontrol araçlarımızın arasına bir İHA da ekleyeceğiz. Bununla ilgili de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gerekli talepleri bildirdik” dedi.

Köpek Eğitim Merkezi açılıyor

Yalova’da operasyonlarda, aramalarda kullanılan köpeklerin eğitimin yapılacağı bir merkez kurulacağını da sözlerine ekleyen Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, “Araştırma Enstitüsü bünyesinde bir bina yaptırdık ve burasını Köpek Eğitim Merkezi’ne tahsis ettik. Burası ilerleyen süreçte köpek üretimi, büyütmesi ve eğitimini yapacak bir merkeze dönüşecek. Halen ilimizde bomba köpeği, narkotik dedektör köpek ve 3 köpek terbiyecimiz var” diye konuştu.