Yalova Üniversitesi ile İŞKUR arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen imza törenine Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya Güroy ile İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede iştirak etti. Öğrencilere meslek hayatına iyi bir başlangıç yapabilmeleri için özgeçmiş hazırlama, iş arama becerileri ve işverenle mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verilecek. Öğrencilerin bilgileri İŞKUR tarafından kayıt altına alınacak ve bu öğrenciler uygun programlara yönlendirilecek. Ayrıca İŞKUR yetkilileri, işverenlerden gelen talepleri de mevzuat çerçevesinde öğrencilerle eşleştirecek ve böylelikle öğrenciler meslek sahibi olacak.

Yalova Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokole göre üniversite bünyesinde İŞKUR irtibat noktası da hizmet verecek. Öğrenciler iş ve meslek danışmalarından istihdam seçenekleri hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca öğrenciler iş gücü hizmetlerinden de yararlanabilecek.