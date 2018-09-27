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Yalova Üniversite'si öğrencileri bilgilendirdi

Yalova Üniversitesi öğrencileri, Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantta terör faaliyetleri ve uyuşturucu konusunda bilgilendirildi.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri terör ve uyuşturucu konularında bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.“El ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında Yalova Üniversitesi yerleşkesinde bir stant açılarak öğrencilere bilgiler aktarıldı. Öğrencilere bilgilendirici broşürlerin de dağıtımı yapıldı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde bilgilendirme ve standı açtık. Öğrencileri suç örgütlerine karşı bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

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