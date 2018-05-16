Yalova Üniversitesi Rektörü’nden İsrail’e kınama

Dr. Suat Cebeci, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliama ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’i insanlık suçu işleyen bir terör devleti olarak nitelendirdi. Hem Amerika’nın hem de İsrail’in açıkça İslam düşmanı bir tavır içinde olduğunu belirten Cebeci, Anti-İslamizm tehlikesine dikkat çekti.

Dr. Suat Cebeci, Filistin’de medyana gelen katliamı kınadı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini gayri hukuki ve maksatlı şekilde Kudüs’e taşıma kararı aldığını belirten Prof. Dr. Cebeci, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Amerika’nın, tüm İslam alemini karşısına almak pahasına bu kararı aldığını ifade eden Suat Cebeci, “İsrail’in, barışçıl gösteri içerisindeki silahsız 60 kişiyi katletmesi sonucunda, İslam dünyası derin bir üzüntü yaşarken Batı dünyası da her zamanki gibi sessizliğe gömüldü. Buldukları her fırsatta İslam düşmanı bir tavır sergilemekten geri durmayan Amerika ve İsrail’in, kirli oyunlarının bir devamı Anti-İslamizm tehlikesi ortaya çıkmıştır. Anti-Semitizm’i bir insanlık suçu olarak göre Batı, Anti-İslamizm’i ise pervasızca körüklemektedir” diye konuştu.

“Kaosun sebebi İslam karşıtlığıdır”

Batı dünyasının büründüğü sessizliği de eleştiren Prof. Dr. Suat Cebeci, “Bu yaşanan katliamdan sonra, demokrasi, insan hakları ve özgürlük gibi global değerlerin her biri anlamını yitirmiştir. Kendi topraklarında meydana gelen bir terör hadisesi için kenetlenerek tüm dünyaya barış çağrısında bulunan Batı, bugün İslam toplumlarına karşı terörü beslemekte ve zulmün karşısında sessizliğini korumaktadır. Ancak biz iyi biliyoruz ki, Ortadoğu’daki kaosun en büyük sebebi, İslam karşıtlığıdır” ifadelerini kullandı.

Üniversite senatosu da kınadı

Öte yandan Yalova Üniversitesi Senatosu da ortak bir metin yayınlayarak İsrail’i ve yaşanan katliamı kınadı. Senatodan yapılan açıklamada ise şu sözler yer aldı, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak, İslam dünyasını karşısına almak pahasına Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kabul edilemez diplomatik bir korsanlıktır. İsrail’in, işgal ettiği Filistin topraklarını gasp etmesini meşrulaştırmaya yönelik bu kararı reddediyoruz. Topraklarının ve kendi topraklarında özgürce yaşama haklarının gasp edilmesini protesto eden silahsız göstericilere vicdansızca ateş açan 60 kişiyi katleden 2800 kişiyi yaralayan İsrail bir terör devleti olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu saldırıya zemin hazırlayan, saldırıyı gerçekleştiren ve örtülü destek veren İslam düşmanlığı (Anti- İslamizm) zihniyetini şiddetle kınıyor ve bu vahşi saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Filistin halkının kendi topraklarında insanca yaşama mücadelesini desteklediğimizi, haklı davalarında daima yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz.