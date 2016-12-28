Yalova Üniversitesi voleybolda şampiyon

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 20-24 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen Üniversite Sporları 2. Lig grup müsabakalarında, Yalova Üniversitesi erkek takımı şampiyon olarak 1. Lig’e yükselirken, bayan takımı ise ikinci oldu.

Üniversite Sporları 2. Lig grup müsabakalarında erkeklerde şampiyonluk, bayanlarda ise grup ikinciliği elde eden Yalova Üniversitesi voleybol takımları, Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Gökkır’ı ziyaret ederek kupalarını takdim etti.

Elde edilen başarıların devamını dileyen Prof. Gökkır, Yalova Üniversitesi olarak bütün spor dallarında mücadele veren öğrencilerin destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.