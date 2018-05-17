Yalova Üniversitesi’nde logo polemiği

Dr. Uğur Cebeci, üniversitenin logosunun değiştirilmesine yönelik taleplere son noktayı koydu. Rektör Cebeci, “Logoyu değiştirmeyeceğim” dedi.

Yalova Üniversitesi’nin logosunun değişmesi konusunda kamuoyunun ve buna dayalı olarak siyasi partilerin yoğun bir talebi olmasına rağmen, Dr. Uğur Cebeci logo konusunda net konuştu. Bilindiği üzere Yalova Üniversitesi logosu ilk kurulduğu yıllarda ilin simgesi halindeki Yürüyen Köşk’tü. Ancak dönemin Dr. Niyazi Eruslu turkuaz ve bordo renklerden 3 yapraklı yeni bir logo hazırlatarak, Yalova Üniversitesi logosunda değişikliğe gitmişti. Yeni logo Yalova kamuoyu tarafından benimsenmemiş ve yeniden eski logoya dönülmesi konusunda çalışmalar yapılmıştı. Yalova Belediyesi bu konuda ilk adımı atmış, MHP ise bir imza kampanyası düzenleyerek logonun değişmesini talep etmişti. Bu talebe AK parti ve CHP’de açıklamaları ile sık sık destek vermişti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun FETÖ’den tutuklanması ise logoya olan tepkileri iyiden iyiye arttırmıştı.

Yalova Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan şimdiki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, logonun değişmesine yönelik bir çalışma yaptıracağını duyurmuş ancak görev değişikliği nedeniyle bu çalışma yapılamamıştı. Ardından vekaleten rektörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Güler Alkan da logonun değiştirileceğini duyurmuş, hatta Yürüyen Köşk temalı yeni logo çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Logonun değişeceğine kesin gözü ile bakılırken, üniversitede yeni bir görev değişikliği yaşandı ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Suat Cebeci getirildi.

Logo değişip değişmeyeceği konusunda yeni rektöre de soru yöneltildi. Ancak Rektör Cebeci bu konuda kesin bir tavır ortaya koyarak, logonun değiştirilmesinden yana olmadığını dile getirdi. Rektör Cebeci yaptığı açıklamada, “Üniversitesini logosu tartışmalı bir konu. Ona hiç girmek istemiyorum. Yapmışlar, etmişler. Öylece dursun. Şu an için gündemimizde logo değişimi yoktur. Bir ihtiyaçta yok. Sonuçta semboldür; konulmuş. Öyle uygun görülmüş. Neye ihtiyaç var, neyi koyacağız. Yürüyen Köşk kaldırılmış; bu koyulmuş. O dönem tartışmaya açık bir konuydu. Niye Yürüyen Köşk’ü kaldırdınız kardeşim? Şimdi de ben bunu niye kaldırayım. Gelenekselleştirmek lazım bazı şeyleri. FETÖ konusuna girersek; çok şeyi değiştirmemiz lazım. Ona bakarsanız; Niyazi Eruslu’nun yaptığı binaları da yıkmam lazım o zaman. O konuyu kapattık; süngeri çektik. Önümüze bakıyoruz” dedi.