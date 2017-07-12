Yalova Üniversitesi’ne "Kayseri modeli"

Rektör Ali Erbaş, basın mensuplarına üniversitedeki kampüsleşme çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Yalova Üniversitesi’nde kayseri modelini uygulamak istiyorum. Kayseri de üniversitenin bir çok bölümü hayırseverler tarafından yapılmış ve o bölümlere de hayırseverlerin isimleri verilmiş. Yalova Üniversitesi’nin ihtiyaç duyduğu binaların yapımında da bu modeli uygulayacağız. İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninde Yalova ile bağlantısı olan hayırseverlerle irtibata geçeceğiz. Yalova Üniversitesi’nin ihtiyaç duyduğu binaların yapımına onları da dahil edeceğiz. Yalova Üniversitesi’nin kampüsleşmesini 5-6 yıl gibi bir sürede değil, çok kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

Yeni bölümler açılacağını da dile getiren Ali Erbaş, bunu yaparken özellikle ihtiyaçların ön planda tutulacağına vurgu yaptı. Yalova Üniversitesinde okumak isteyen öğrenci sayısının her yıl biraz daha arttığını belirten Rektör Ali Erbaş, 2017/2018 akademik yılında da 3 bin 808 öğrencinin Yalova Üniversitesi’ni tercih ettiğini söyledi. Erbaş, "Yalova Üniversitesi’nin arazisi ilerleyen süreçte yeterli olmayabilir. Hedeflenen 20 bina var. Ancak yer sınırlı olduğundan bazı binaların yapılması mümkün olmayabilir. Kampüs için yeni bir yer belirlenmeli. Üniversitenin yeri belirlenirken yanlış yapılmış. İleriye dönük düşünülmemiş. Daha geniş bir alan düşünülmeli ve oraya kampüs kurulmalıydı. Ancak artık olan olmuş. Şimdi mevcut durumu nasıl iyileştirebiliriz onu araştırmalıyız. Üniversitedeki öğrenci sayısı 2017/2018 akademik yılında 17 bine ulaşacak. Bu yıl 3 bin 808 öğrenci artacak. Üniversitede öğrenci sayısı hızla artıyor. Dolayısıyla akademik kadro anlamından da buna cevap verecek bir sayıyı yakalamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bir çok ilden öğretim görevlilerinin Yalova’ya gelmesi için görüşmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.