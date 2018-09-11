Yalova Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Vali Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın aranarak, valiliğimiz adına bağış ve yardım kampanyası için para talebinde bulunarak dolandırıcılığa teşebbüs edildiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımızdan telefon, e-posta veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak telefon, e-posta vb. diğer iletişim yollarıyla yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle 0 226 813 63 07 nolu telefonu arayarak Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğüne bilgi vermeleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 112 acil çağrı hattından ihbarda bulunmaları ya da Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.