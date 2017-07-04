Yalova Valiliğinden sel açıklaması

Koru beldesinde meydana gelen sel sonrasında beldede incelemelerde bulunan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, ardından yazılı bir açıklama yaparak bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığını dile getirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sabah saat 6.00 sularında ilimiz Çınarcık ilçesi, Koru ve Çalıca bölgelerinde aşırı yağış sonucu çevre derelerin taşmasıyla su baskınları meydana gelmiş olup, haber alınır alınmaz olay yerine AFAD, 112, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ivedi olarak sevk edilmiştir. Ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması sonucu, ovadaki su, dere yatağına alınarak gerekli tüm önlemler alınmıştır. İlk etapta yolda kalan araçlardan ve evlerin bodrum katlarında yaşayan vatandaşlarımızdan arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 26 kişi güvenli yerlere alınmış olup, olayla ilgili can kaybımız ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Taşkın nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğünün ekiplerince gerek dere yatağıyla ilgili, gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere üzerindeki köprüde meydana gelen çökme sebebiyle çalışmalar başlatılmış olup, yol çalışması tamamlanana kadar trafik tali yoldan verilecektir. Valiliğimizce, sel dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik olarak hasar tespit çalışmaları başlatılmış ve en kısa sürede tamamlanacak olup, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım."