Yalova Valisi Erol: “OSB 2 yıldan erken hizmete girmez”

Yalova Valisi Muammer Erol, OSB'ler ve ulaşım meselesinin çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi. Vali Erol, ilk OSB'nin 2 yıldan önce hizmete gireceğini düşünmediğini dile getirdi.

Yalova Valisi Muammer Erol, ilde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erol, ilde yıllardır kamulaştırmaya dayalı çözüme kavuşturulamayan OSB'lerin ve trafik meselesinin çözümüne yönelik adımlar atacaklarını belirtti. OSB'lerin 2 yıldan önce hayata geçeceğini de düşünmediğini belirten Vali Erol, “OSB'lerden birçoğunun adı var kendi yok. OSB'lerin sorunlarına baktığımızda ise arazilerin kamulaştırma bedellerinin yüksek oluşu en önde gelen sebep olarak göze çarpıyor. Bu sorunların aşılması konusunda da OSB'ler yerel bir destek bekliyorlar. OSB yönetimleri ile bir toplantı düzenleyecek ve bu konuda taleplerini de dinleyeceğim. Bu toplantıdan çıkacak sonuç doğrultusunda da adımlar atacağız. OSB'lerin doğru planlanmasının da önemine inanıyoruz. OSB yönetimleri tüm OSB'ler devreye girdiğinde 50 bin kişinin istihdam edileceğini bize bildirdiler. Bu oldukça büyük bir rakam. Ama dediğim gibi önce sorunların çözülmesi lazım ki ben ilk OSB'nin Yalova'da 2 yıldan önce hizmete gireceğini düşünmüyorum” dedi.

Belediye ile ortak hareket edilecek

Yalova'nın kronikleşen ulaşım meselesinden de bahseden Yalova Valisi Muammer Erol, “Bunun çözümü için Yalova Belediyesi ile ortaklaşa bir çalışma yapılması lazım. Yalova ili için hazırlanan Ulaşım Master Planını da inceleme şansım olmadı. İlk fırsatta onu da inceleyerek bu konuda neler yapabileceğimizi de masaya yatıracağız” diye konuştu.

Muammer Erol, “Yalova birçok sektörü bünyesinde uyum içerisinde barındıran bir vilayet. Dışarıdan baktığınızda Yalova tarım, turizm şehri. Ama zirai alanlar toplam alanın sadece yüzde 5'lik bölümünü kaplıyor. Yine şehirde hatırı sayılır bir sanayi de var. Turizm bu ilin lokomotif sektörlerinden birisi. Yalova bu sektörlerin tamamını uyum içerisinde barındıran nadir illerden birisi olmayı başarmış” şeklinde konuştu.