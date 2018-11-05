Yalova Valisi Muammer Erol görevine başladı

Yalova Valiliği'ne getirilen Muammer Erol göreve başladı. Erol'un ilk mesajı ise, “Bende gördüğünüz eksiklikleri ne olur söyleyin” oldu.

Son valiler kararnamesi ile merkez valiliğinden Yalova Valiliği'ne tayin olan Muammer Erol, yeni görevine başladı. Vilayet binasına gelişinde protokol mensupları tarafından karşılanan Vali Muammer Erol önce merasim kıtasını selamladı. Ardından askerî ve mülkî erkânla tek tek tokalaşan Yalova Valisi Muammer Erol, “Bana bu güzel şehirde yaşama ve vali sıfatıyla hizmet etme şansı verildi. İnşallah burada görevimiz bitip gideceğimiz gün geldiğinde de bu ilin halkının gönlünde güzel bir iz bırakan kardeşiniz olmayı başarırım. Bu konuda basın mensuplarımızdan da yardım bekliyorum. Zira bende gördüğünüz eksiklikleri ne olur bana söyleyin. Çünkü sizler bizim göremediğimiz eksikleri ve ıskaladığımız konuları görebilen insanlarsınız” dedi.

Vali Ersoy, daha sonra basın mensuplarına elleriyle çikolata ikram etti.