Yalova Valisi yatırımları anlattı

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda ilin 2016-2017 ve 2018 yılının ilk 8 aylık kesitinde gerçekleştirdiği yatırımları kamuoyu ile paylaştı. Eğitimden uyuşturucu ile mücadele alanına kadar bir çok konuda projeler aktaran Yılmaz eğitimden, sanayiye, turizmden, güvenlik konularına kadar yapılan çalışmaları hakkında detaylar paylaştı.

İldeki birçok eğitim yatırımının tamamlanma aşamasına geldiğinin altını çizen Vali Yılmaz, yeni okul projelerinin de hazırlandığı müjdesini verdi. Yalova'da yapılacak olan 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nin proje ihalesinin yapıldığını projesinin de hazırlandığını belirten Vali Yılmaz İnşaat ihalesinin ise önümüzdeki günlerde yapılacağını ve Kasım ayında temelinin atılacağını vurguladı.

OSB'ler 50 ek istihdam sağlayacak

Yalova'da ki OSB'lerin de bazılarının tamamlanma aşamasına geldiğini bu OSB'lerin tamamlanması ile birlikte ilin istihdamında patlama yaşanacağını vurgulayan Vali Yılmaz, “OSB yatırımlarının tamamlanması ile birlikte Yalova'da 50 bin ilave istihdam ve 1.4 milyar dolar ilave ihracat sağlanmasını bekliyoruz” dedi.

Vali Yılmaz OSB'ler konusunda Yalova'nın doğası ve turizmi ile uyumlu olmasının ise kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı.

Uyuşturucu ve terörle mücadele hız kesmeyecek

İlde süren uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, “Uyuşturucu ile mücadele en az Terörle mücadele kadar önemlidir. Bu anlamda Yalova'da çok ciddi bir mücadele sergiliyoruz. Ama arz ve taleple mücadele konusundaki mücadele sadece güvenlik güçlerinin çabaları ile olacak bir şey değildir. Burada halkın da desteği çok önemlidir” diye konuştu.

Vali yılmaz Narkotik olaylara yönelik operasyon sayısının 2016 yılına oranla 3.5 kat, narkotik işlem yapılan kişi sayısının ise 2106 yılına göre 4.1 kat arttığını dile getirdi. Yalova'da son iki yılda 122 bin 141 paket kaçak sigara ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Yalova'da ki terörle mücadele rakamlarına da değinen Vali Yılmaz, “İlimizde terör örgütlerine üyeliği iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesi ile 702 kamu görevlisi açığa alınmıştır. Bunlardan 306'sı bakanlık tarafından, 175'i valilik makamınca, 16'sı kaymakamlıklarca, 81'i Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ve 124'ü ise askeri makamlarca görevden uzaklaştırılmıştır. 2018 yılının ilk 8 ayı itibarı ile Yalova'da açıkta bulunan personel sayısı ise 82'dir” dedi.

Yalova'ya yeni valilik binası yapılıyor

Yalova'ya yeni bir Valilik binası yapılacağı müjdesini de veren Yalova Valisi bunun için 40 dönümlük bir arazi ayarlandığını bu arazi üzerinde tüm kamu kurum ve kurumlarını bir araya taşıyacak bir Valilik binası yapılacağını bildirdi.

Yalova Atatürk Stadyumu ve Spor Salonu'nun bulunduğu alanda ise bir millet bahçesi yapılması için planlama yapıldığının altını çizen Vali Yılmaz, 2 merkezli bir Yalova oluşturulacağına değindi.