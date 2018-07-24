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24 Temmuz 2018 14:03

Yalova ve İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Yalova ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alındı.

Yalova ve İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

24 Temmuz 2018 14:03


Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova’nın Gazi Osman Paşa Mahallesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Ev içerisinde yetiştirilen 19 adet dişi hint keneviri ve 394 gram dişi hint keneviri ile 12 gram kubar esrara el kondu. Olayla ilgili olarak 53 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çınarcık ilçesinde 3 kişiyi takibe aldı. İstanbul ve Yalova ilinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarla şahısların ikametlerine baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda K. P. (40), N.Ç. (38) ve Z.D. (20) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 22 gram kubar esrar ve 1.6 gram toz esrar ele geçirildi.




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