Yalova VİP TKBL’ye tutundu

İzmir ekibinde 4 oyuncu çift hanelere çıkarken, Yalova ekibinde ise 40 yaşında olmasına karşın 21 sayı atan Gülizar Sezer en skorer isim oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemlr: Havva Mirhan Ateşer xx, Sedef Yarıcı xx, Ahmet Köse xx

Yalova VİP: Gülizar Sezer xxx 21, Ceyda Domaç x 7, Corinne Lillie Costa xx 15, Ülkü Tuncel x 5, Tuğba Gönen x 8, Elif Çiğdem Anaç x 2, Tuba Kaya x

Bayraklı Belediyesi: Raushan Gültekin x 2, Revaziye Gönül Atila xx 10, Şirin Altuntabaklı xx 11, Eyfel Akar xx 13, Olena Staschuk xx 10, Gülnur Sandallıoğlu x 5, Nazlıcan Ölçek x 5, Duygu Kırsakal x, Burcu Alakuş x 6

1. Periyot: 16-15 (Yalova lehine)

Devre: 26-30 (Bayraklı lehine)

3. Periyot: 42-40 (Yalova lehine)