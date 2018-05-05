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05 Mayıs 2018 16:51

Yalova VİP TKBL’ye tutundu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin (TKBL) son haftasında Yalova VİP evinde Bayraklı Belediyesi’ne 62-58 mağlup olmasına rağmen Fenerbahçe Gelişim’in, Mersin BŞB Gelişim’e 76-62 yenilmesi sonrasında ligde kaldı.

Yalova VİP TKBL’ye tutundu

05 Mayıs 2018 16:51


İzmir ekibinde 4 oyuncu çift hanelere çıkarken, Yalova ekibinde ise 40 yaşında olmasına karşın 21 sayı atan Gülizar Sezer en skorer isim oldu.



Salon: 90. Yıl


Hakemlr: Havva Mirhan Ateşer xx, Sedef Yarıcı xx, Ahmet Köse xx


Yalova VİP: Gülizar Sezer xxx 21, Ceyda Domaç x 7, Corinne Lillie Costa xx 15, Ülkü Tuncel x 5, Tuğba Gönen x 8, Elif Çiğdem Anaç x 2, Tuba Kaya x


Bayraklı Belediyesi: Raushan Gültekin x 2, Revaziye Gönül Atila xx 10, Şirin Altuntabaklı xx 11, Eyfel Akar xx 13, Olena Staschuk xx 10, Gülnur Sandallıoğlu x 5, Nazlıcan Ölçek x 5, Duygu Kırsakal x, Burcu Alakuş x 6


1. Periyot: 16-15 (Yalova lehine)


Devre: 26-30 (Bayraklı lehine)


3. Periyot: 42-40 (Yalova lehine)




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