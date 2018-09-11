Yalova VİP yeni sezona hazırlanıyor

Yeni sezonda Yalova ekibini Burak Uyar çalıştıracak. Uyar'ın yardımcılığını ise Barış Kutlu üstlenecek. Oyuncu kadrosunda ise Ceyda Domaç, Şeyma Kum, Ece Gül Eldek, Beste Gevrek, Betül Kalfalı, Merve Alkış, Melek Balaban, Ece Küçük ve Beyda Sönmez bulunuyor. Yalova VİP, 1'i yabancı olmak üzere 3 transfer daha yapacak. Kamp yapmayı planlamayan Yalova VİP, Balıkesir'de oynanacak Federasyon Kupası maçlarına kadar tesislerinde hazırlanacak.

Yalova VİP Başantrenörü Burak Uyar, ”Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. 3 transferle daha kadromuzu güçlendireceğiz. Bunlardan 2'si uzun bir tanesi de kısa olacak. Yabancı oyuncu ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Takıma en uygun en fazla katkı sağlayacak ismi transfer edeceğiz. İl dışında kamp yapmayı düşünmüyoruz. Federasyon Kupası maçlarına kadar Yalova'da çalışıp ardından Edremit'e hareket edeceğiz. Hazırlık maçlarını ise çevre illerden takımlarla yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta rakiplerimiz netleşecek” şeklinde konuştu.