Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 17:59

Yalova Ziraat Odası’ndan açıklama

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ildeki tarım alanlarının ve buna bağlı olarak ziraî üretimin her geçen gün azaldığını söyledi.

Yalova Ziraat Odası’ndan açıklama

07 Ağustos 2018 17:59


Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, tarım alanlarının hızla azaldığına dikkat çekerek, "1750 binli Yalova Çevre Düzeni Planı’nda da tarım alanlarının yine azaltıldığını üzülerek görüyoruz. Yalova’da eskiden günde seralarda üretilen 5 kamyon salatalık, domates ve biber İstanbul ve çevre vilayetlere gönderildi. Ancak şimdi 1 kamyon dahi sebzeyi göndermekte zorlanıyoruz. Kalanlar da bu işi bırakmayı düşünüyorlar. Yalova’da zirai üretim kelimenin tam anlamıyla, ‘S.O.S’ veriyor. Eğer böyle sürerse birkaç yıl içerisinde sebze ve meyve üreten çiftçi kalmayacak” dedi.


“Çiftçilerin mağduriyeti giderilmedi”


Beşli, geçtiğimiz aylarda Yalova’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören çiftçilerin zararlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik halen bir adım atılmadığından da dert yandı. Hasar tespit çalışmalarının yapılmasının üzerinden uzun zaman geçtiğini anlatan Beşli, “Geçtiğimiz aylarda yaşanan selde ekili alanlarda ve seralarda ciddi maddî zarar meydana gelmişti. Yalova Valiliği başkanlığında oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören noktalarda inceleme yaparak zararları bakanlığa bildirmişti. Aradan geçen onca zamana rağmen çiftçilerin mağduriyetleri halen giderilmedi. Bu konuda ilimizin siyasetçilerine özellikle de milletvekillerine büyük bir görev düşüyor. Aynı dönemde Bursa’nın Gemlik ilçesinde zarar gören çiftçilere 40 milyon TL para gönderildi ve zararlarının bir bölümü karşılandı. Bunda en büyük etki Bursa milletvekillerinin Ankara’daki çalışması oldu. Yalova milletvekillerinin de aynı çalışmaları yapmasını hiç değilse Yalovalı çiftçilerin zararlarının bir kısmını karşılayacak bir kaynağı Yalova’ya getirmelerini istiyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç