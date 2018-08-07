Yalova Ziraat Odası’ndan açıklama

Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, tarım alanlarının hızla azaldığına dikkat çekerek, "1750 binli Yalova Çevre Düzeni Planı’nda da tarım alanlarının yine azaltıldığını üzülerek görüyoruz. Yalova’da eskiden günde seralarda üretilen 5 kamyon salatalık, domates ve biber İstanbul ve çevre vilayetlere gönderildi. Ancak şimdi 1 kamyon dahi sebzeyi göndermekte zorlanıyoruz. Kalanlar da bu işi bırakmayı düşünüyorlar. Yalova’da zirai üretim kelimenin tam anlamıyla, ‘S.O.S’ veriyor. Eğer böyle sürerse birkaç yıl içerisinde sebze ve meyve üreten çiftçi kalmayacak” dedi.

“Çiftçilerin mağduriyeti giderilmedi”

Beşli, geçtiğimiz aylarda Yalova’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören çiftçilerin zararlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik halen bir adım atılmadığından da dert yandı. Hasar tespit çalışmalarının yapılmasının üzerinden uzun zaman geçtiğini anlatan Beşli, “Geçtiğimiz aylarda yaşanan selde ekili alanlarda ve seralarda ciddi maddî zarar meydana gelmişti. Yalova Valiliği başkanlığında oluşturulan hasar tespit komisyonu, zarar gören noktalarda inceleme yaparak zararları bakanlığa bildirmişti. Aradan geçen onca zamana rağmen çiftçilerin mağduriyetleri halen giderilmedi. Bu konuda ilimizin siyasetçilerine özellikle de milletvekillerine büyük bir görev düşüyor. Aynı dönemde Bursa’nın Gemlik ilçesinde zarar gören çiftçilere 40 milyon TL para gönderildi ve zararlarının bir bölümü karşılandı. Bunda en büyük etki Bursa milletvekillerinin Ankara’daki çalışması oldu. Yalova milletvekillerinin de aynı çalışmaları yapmasını hiç değilse Yalovalı çiftçilerin zararlarının bir kısmını karşılayacak bir kaynağı Yalova’ya getirmelerini istiyoruz” diye konuştu.