Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:44

Yalova’da 127 sokak hayvanı sahiplendirildi

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2018 yılının ilk 6 ayı içinde toplam 320 sokak hayvanını kısırlaştırıp aşıladı.

Yalova’da 127 sokak hayvanı sahiplendirildi

13 Temmuz 2018 11:44


Sokak hayvanları için birçok projeyi hayata geçiren Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, il merkezinde bulunan sokak hayvanlarına mikroçip takarak takiplerini sağlıyor. Yapılan işlemlerin ardından içinde kendileri ile ilgili bilgilerin bulunduğu çipler takılan hayvanlar yaşadıkları ortama geri bırakılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Barınağımızda bulunan hayvanların tespitini vatandaşlarımızın ihbarları ile müdürlüğümüzde bulunan ekiplerin çalışması ile gerçekleştiriliyor. Çip takılması sırasında kısırlaştırma, aşılama ve tedavi gibi 3 aşamadan geçen hayvanlar, daha sonra alındıkları noktalara geri bırakılıyor. Hayvanın kısırlaştırılması, aşıları, yaşadığı mahalle ve sokak gibi bilgiler sisteme işlenmesiyle hayvan kayır altına alınıyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 2018 yılının içinde 320 sokak hayvanımızın kısırlaştırdık. 455 sokak hayvanımızın ise tedavilerini yaparak doğal ortamlarına bıraktık. Tüm bunları yaparken 127 hayvanımızın gerekli işlemlerini yaparak sahiplendirdik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç