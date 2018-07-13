Yalova’da 127 sokak hayvanı sahiplendirildi

Sokak hayvanları için birçok projeyi hayata geçiren Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, il merkezinde bulunan sokak hayvanlarına mikroçip takarak takiplerini sağlıyor. Yapılan işlemlerin ardından içinde kendileri ile ilgili bilgilerin bulunduğu çipler takılan hayvanlar yaşadıkları ortama geri bırakılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Barınağımızda bulunan hayvanların tespitini vatandaşlarımızın ihbarları ile müdürlüğümüzde bulunan ekiplerin çalışması ile gerçekleştiriliyor. Çip takılması sırasında kısırlaştırma, aşılama ve tedavi gibi 3 aşamadan geçen hayvanlar, daha sonra alındıkları noktalara geri bırakılıyor. Hayvanın kısırlaştırılması, aşıları, yaşadığı mahalle ve sokak gibi bilgiler sisteme işlenmesiyle hayvan kayır altına alınıyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 2018 yılının içinde 320 sokak hayvanımızın kısırlaştırdık. 455 sokak hayvanımızın ise tedavilerini yaparak doğal ortamlarına bıraktık. Tüm bunları yaparken 127 hayvanımızın gerekli işlemlerini yaparak sahiplendirdik” dedi.