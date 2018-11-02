Yalova'da 25 bin ton kivi beklentisi

Yalova'nın Subaşı Beldesinde kivi hasadı başladı. Bahçelerde dallardan sarkan milyonlarca kivi toplanarak ülkenin her yanına gönderiliyor.

Türkiye'yi kivi ile tanıştıran ve halen üretimin yüzde 60'lık bölümünü elinde tutan Yalova'da kivi hasadına başlandı. Bahçelere giren üreticiler, olgunlaşan kivileri toplayarak, kasalarla soğuk hava depolarına göndermeye başladı. Bu depolardan Türkiye'nin her yanına gönderilecek olan kiviler vatandaşın sofralarına kadar ulaşacak.

Yalova'da, 1980'li yılların sonuna kadar meyve üreticilerinin pek çoğunun geçimini sağladığı elmanın yerini alan kivi, hem fazla hastalık görülmemesi hem de maddi getirisiyle çiftçileri memnun ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde kivi hasadı başladı. Kivilerin hasat olgunluğuna ulaşması ile kivi üreticisi bahçeye girerken, Kivi üretiminin de bu yıl rekoltenin 25 bin ton olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Subaşı Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Karasu bölgedeki kivi hasadının 1980'lerde yurt dışından getirilen fidanlarla üretilmeye başlandığını belirterek ; “Kivinin tarihçesi 1980 yılında yurt dışından fidanların getirilmesiyle ilk defa ülkemizde bu bölgede üretilmeye başlamıştır. Daha sonra ülkemizin diğer bölgelerinde yaygınlaşmıştır. Karadeniz bölgesinde de kivi üretilmektedir bizim bölgemizin dışında. Ülke rekoltesi 55 bin ton civarındadır. Bölgemizde bu sene beklenen rekolte 25 bin ton civarındadır. Kivi hasadı başladı arkadaşlarımız topluyorlar , toplanan kiviler depolara aktarılıyor. Depolardan da daha sonra arzu talebinde piyasaya sunuluyor. Kivi depolama alanları ülkemizde neredeyse tamamı buradadır. Ülkemizin diğer bölgelerinde üretilen kivilerde depolanmak üzere bölgemize gelmektedir. Kivi depolama alanlarının bölgemizde bulunması bölgemizde son yıllarda ihracatın başlamasına vesile olmuştur. Son 2-3 senedir yurt dışına yaklaşık 10 ülkeye bölgemizden kivi ihracı yapılmaya başlanmıştır” dedi.