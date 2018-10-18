Yalova'da 3 bin öğrenci sinema ile buluşacak

Yalova'da il merkezi ve ilçelerde 3 bin öğrenci sinema ile buluşturulacak.

Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, Seyahat, Yalova Servisçiler Odası ve Özdilek AVM tarafından yürütülecek olan “Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor” projesinin ikincisi “Sinemaya gitmeyen öğrenci kalmasın” sloganı ile düzenleniyor. Projenin bu yıl ki protokolü de Özdilek AVM'de gerçekleştirilen programla imza altına alındı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın planladığı projenin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Kültür ve sanatın yaygın eğitimin tamamlayıcı unsurları olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız sadece ifade ve beceri dersleriyle değil sanat ve kültürle buluşturmak da bir o kadar önemlidir. Bu yıl 3 bin öğrencimizi sinema ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Çibir ise bu tip etkinliklerin çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığına vurgu yaptığı konuşmasında, “ Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği paydaşlığında çatı bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde ortaokul öğrencilerimizi sinema ile buluşturmaya başladık. Bu yıl da 3 bin öğrenciyi sinema ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.