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30 Ağustos 2018 11:57

Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 11:57


Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende, Vali Tuğba Yılmaz ve beraberindekiler halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Karamürselbey Eğitim Merkezi’nden Öğretmen Albay Hayrullah Şahin, "Bu ay tarihte nice zaferler kazandığımız bir ay. 26 Ağustos 1071’de cennet vatanın kapılarını açtık. 30 Ağustos 1922 şüheda kanıyla sulanmış Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu cihana bir kez daha gösterdik. Bugün de 30 Ağustos 1922’de Türk milletinin kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 94. yıldönümünü kutluyoruz. İzmir’de Hasan Tahsin, Gaziantep’te Şahin bey, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam gibi kahramanlarca yakılan özgürlük ateşiyle Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadele Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk milleti ve ordusunun omuz omuza vererek kazanılan bu kesin galibiyeti Dünya tarihinde de eşi ve benzerine pek rastlanmayan müstesna zaferlerindendir" dedi.


Törende öğrenciler şiirler okurken folklor gösterileri de sergilendi. Vali Tuğba Yılmaz törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.




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