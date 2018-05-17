Yalova’da 40 yıllık evli çiftlere ödül

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Çiftlikköy Çapa Restoran da, 40 yıl aynı yastığa baş koymuş evli çiftlerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İl Müftüsü Turgut Açari ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal ‘da kahvaltıda hazır bulundu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, “Medeniyetimizin kutsal bir değer olarak nitelendirdiği aile, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimiz ile gelenek ve göreneklerimizi bize ilk öğreten, toplumumuzun temel kurumudur. Aile, birey ve toplum için vazgeçilmez bir köprüdür. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ilk eğitimin verildiği yer olan aile kurumunun bizim için önemi bir kat daha artmaktadır. Gençlerimiz ve çocuklarımız ailelerinden alacakları eğitimle milli ve manevi değerlere ne kadar bağlı olarak yetişirse, ülkemizin geleceği de aynı oranda sağlam ve müreffeh olacaktır.” dedi

Uysal’ın ardından söz alan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ise “Milletin temelini aile, ailenin temelini de sevgi, saygı, sabır ve sadakat oluşturur. Dolayısıyla, bu değerleri bünyesinde barındıran bir aile, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirerek, mutlu ve huzurlu bir toplumun inşa edilmesine katkı sağlayacak, mutlu ve huzurlu bir toplum da, hem ülkemizin gelişmesini hem de dünya barışını temin edecektir” diye konuştu.