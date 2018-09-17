Yalova'da 43 bin öğrenci ders başı yaptı

Yalova'da çalan ilk ders zili ile 43 bin öğrenci ve 3 bin öğretmen ders başı yaptı.

Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve protokol mensupları ile veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptı. Tosun, "Bugün itibariyle 43 bin 061 öğrencimiz ders başı yapacak olup, 3 bin 142 öğretmenimizden oluşan maarif ordumuz büyük bir onurla göreve başlayacaktır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılımızın başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize ve bu güzel şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor; başarılarla dolu, sağlıklı bir eğitim yılı geçirmenizi diliyorum. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük fedakârlıklarla ilimizde hizmet veren öğretmenlerin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Okul çağına gelen her çocuğumuzun eğitim-öğretime erişimini sağlamak, kaliteli bir şekilde eğitimini vererek yükseköğretime hazırlamak, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat verecek ortamları hazırlamak ve nihayetinde ülkesine bağlı, milletini seven, değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler yetiştirmek başta bizler olmak üzere hepimizin görevidir" dedi.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da törende bir konuşma yaptı. Yılmaz konuşmasında, "İlköğretim Haftasının başlaması ile birlikte hepimizin içerisinde büyük bir heyecan oluyor. Öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine ve öğretmenler de öğrencilerine kavuşuyor. Bizde okulların şenlenmesinden mutluyuz ve heyecan içerisindeyiz. Yeni eğitim ve öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz yaz tatilinde dinlendiler, eğlendiler ama biz hep ders çalıştık. Okulların tatil olması ile birlikte bizim 2. görevimiz başladı. Okulların eksiklerinin tamamlanması için gayret gösterdik. Onarımları tamamladık. Yeni projeleri başlattık. Personel eksiklerini tamamladık. Okullardaki güvenlikleri arttırdık. Özel güvenlikçi sayısı bu yıl 73 oldu. Okullardaki güvenlik önlemlerini de planladık. Ben tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Onların hangi mesleği seçtiklerinden ziyade hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar iyi bir vatandaş olması, milli ve manevi değerlerin ışığında yetişmeleri çok önemli. Öğretmenlerden ve okul yöneticilerimizden her öğrenciye kendi çocuklarına davranır gibi, ona verdiği değerle sahip çıkmasını istiyorum. Nesiller inşa ediyorsak, bunu doğru yapmalı, doğru nesiller inşa etmeliyiz. Ben yavrularımıza inanıyorum, onlara verdiğimiz desteğin hiç bitmeyeceğini dile getiriyorum" diye konuştu.

Törenin ardından okulun arkasında Yalova eski Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu tarafından annesi Suna Binicioğlu adına yaptırılan anaokulu ve Z Kütüphane'nin açılışı gerçekleştirildi.