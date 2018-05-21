Yalova’da 5 ayda 734 bin kişi ve 163 bin araç sorgulandı

Bu kapsamda 01 Ocak-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 734 bin 581 şahıs ve 163 bin 989 aracın güvenlik sorgulaması gerçekleştirildi.

Yalova Valiliği, ilin giriş ve çıkışlarında oluşturduğu yol kontrol ve arama noktalarında denetimleri aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirildiğini bildiren Yalova Valiliği ise denetimler sonucunda yapılan güvenlik sorgulaması rakamlarını açıkladı. Yalova Valiliği Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından kurulan noktalarda toplamda 734 bin 581 şahıs ve 163 bin 989 aracın güvenlik sorgulamasının yapıldığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"01 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar “Yol Kontrol ve Arama” faaliyetlerinde ve ülke geneli ile bölgesel olarak yapılan “Huzur ve Güven Uygulamalarında” ilimiz genelinde 734 bin 581 şahsın, 163 bin 989 aracın sorgusu yapılmış olup bu faaliyetler sonunda; terör suçundan aranan 13 şahıs, kaçakçılık ve uyuşturucu madde suçlarından aranan 130 şahıs, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, cinsel istismar, kasten yaralama suçlarından aranan 898 şahıs ve diğer suçlardan aranan 943 şahıs olmak üzere toplam bin 984 aranan şahıs ve 323 aranan araç yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler yapılmıştır. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bugüne kadar olduğu gibi emniyet ve asayişin temini, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için halkımızın hizmetinde olacak, ramazan ayının ve yaz mevsiminin huzur ve güven içinde geçirilebilmesi için çalışmalara aralıksız devam edecektir."