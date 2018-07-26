Yalova’da 5. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası sona erdi

Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası nefes kesti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yalova Belediyesi’nin de desteklediği oyunlarda Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Makedonya, Kosova ve Moldova’dan 30’u bayan, 90’ı erkek olmak üzere 120 sporcu 19 sıklette 90. Yıl Spor Salonunda mindere çıktı. Organizasyonu değerlendiren Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür, "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz 5. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası bu sene 24 - 27 Temmuz arasında yapılıyor. Bugün de turnuvanın final karşılaşmalarına başladık. Balkan ülkeleriyle var olan ilişkilerimizi güçlendirmek adına Makedonya’dan, Bulgaristan’dan, Kosova’dan Moldova’dan gelen güreşçilerle Yalovalı güreşçilerimiz bu turnuvada buluştular. Bu tip müsabakalarla hem Ata sporumuzun gelişmesini hem dostluk bağlarının güçlenmesine fayda sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Metin Kaplan: "Amacımız Balkanlardaki Türkleri Yalova’da buluşturmaktır"

Yalova’da spor ile gönül köprüsü kurduklarına vurgu yapan Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ise "Yalova’da uluslararası düzeyde organize ettiğimiz faaliyetlerimizden bir tanesi de Balkan Spor Oyunlarının 5.’sidir. Daha önce değişik branşlarda organizasyonu yaptık. Son iki yıldır güreşe ağırlık verildi. Bugün 5-6 tane Balkanlardan gelen ülkeyle bu turnuvayı düzenledik. Amacımız Balkanlarda yaşayan Türkleri Yalova’da bir araya getirmektir" değerlendirmesini yaptı.

5. Balkan Spor Oyunları Güreş turnuvası final maçları ve ödül töreni ile son buldu.