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31 Ağustos 2018 10:54

Yalova’da 5 bin 58 vatandaş yapılandırmadan faydalandı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 27 Ağustos Pazartesi günü sona erdi.

Yalova’da 5 bin 58 vatandaş yapılandırmadan faydalandı

31 Ağustos 2018 10:54


Çıkarılan yasa ile Yalova Belediyesine emlak, çevre temizlik, ilan vergisi, su, atık su parası, yol su kanalizasyon katılım payı, kira alacakları, evsel katı atık bedeli ve belediyenin ücret alacakları ile birlikte 2017 yılı ve önceki dönemlere ait borçları bulunan 5058 vatandaş çıkarılan yasadan faydalandı.


Yalova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Belediyemize emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vergileri, su borcu, yol su kanalizasyon katılım payı, kira alacakları, evsel katı atık borcu bulunan vatandaşlarımızın açıklanan tarihten bugüne kadar toplam 5058 vatandaşımız yararlanmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 27 Ağustos Pazartesi günü sona erdi. Belediyemize başvuru yaparak çıkarılan yasadan faydalanan vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit halinde ödeyebilecekler” dedi.




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