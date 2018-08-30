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30 Ağustos 2018 15:10

Yalova’da 8 ayda 25 ton meyve sebze tüketildi

Yalova Belediyesi Hal Müdürü Muhammet Öztürk, 2018 yılının 8 aylık döneminde il genelinde 25 ton sebze ve meyve satıldığını bildirdi.

Yalova’da 8 ayda 25 ton meyve sebze tüketildi

30 Ağustos 2018 15:10


Belediye Hal Müdürü Muhammet Öztürk, Yalova halinden 2018 yılının ilk 8 ayında çıkan meyve ve sebze miktarlarını açıkladı. Buna göre yılın en çok sebze ve meyve tüketildiği ay şubat oldu. Yalovalılar şubat ayında 4 bin 684 kilogram sezbe ve meyde satın aldı. Şubat ayını 4 bin 78 kilogramlık tüketim miktarı ile ocak ayı izledi. Tüketim mart ayında 3 bin372 kilogram, nisan ayında 3 bin 19 kilogram, mayıs ayında 2 bin 473 kilogram, haziran ayında 2 bin 408 kilogram, temmuz ayında 2 bin 350 kilogram ve ağustos ayında ise 3 bin 100 kilogram olarak gerçekleşti. 8 ayın toplam tüketim miktarı ise 25 bin 484 kilo olarak kayıtlara girdi.




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