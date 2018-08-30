Yalova’da 8 ayda 25 ton meyve sebze tüketildi

Belediye Hal Müdürü Muhammet Öztürk, Yalova halinden 2018 yılının ilk 8 ayında çıkan meyve ve sebze miktarlarını açıkladı. Buna göre yılın en çok sebze ve meyve tüketildiği ay şubat oldu. Yalovalılar şubat ayında 4 bin 684 kilogram sezbe ve meyde satın aldı. Şubat ayını 4 bin 78 kilogramlık tüketim miktarı ile ocak ayı izledi. Tüketim mart ayında 3 bin372 kilogram, nisan ayında 3 bin 19 kilogram, mayıs ayında 2 bin 473 kilogram, haziran ayında 2 bin 408 kilogram, temmuz ayında 2 bin 350 kilogram ve ağustos ayında ise 3 bin 100 kilogram olarak gerçekleşti. 8 ayın toplam tüketim miktarı ise 25 bin 484 kilo olarak kayıtlara girdi.