Yalova'da 9 ayda 577 bin 428 TL kira yardımı yapıldı

Yalova'da kentsel dönüşüm dolayısıyla kira yardımı almaya hak kazananlarla ilgili bilgi veren İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya, “Kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan vatandaşlara, talep etmeleri halinde 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor. Bu yardımdan yararlanabilmek için ise binanın anlaşma ile tahliye edilmiş olması gerekli. Kira yardımı kiracıya da mülk sahibine de yapılabilir. Yalnız yardımın türü ve miktarı birbirinden farklıdır. Ev sahiplerine yapılan kira yardımı azami 18 ay olmak üzere ve her ay ödeme şeklinde yapılıyor. Kiracılara ise taşınma masraflarına istinaden sadece bir sefere mahsus olmak üzere tek bir ödeme yapılıyor. Kira ödemeleri kesintisiz devam etmektedir. İl Müdürlüğümüze gelen vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmekte ve hazırlamaları gereken evraklar konusunda yönlendirmekteyiz” dedi.

Ulukaya, 2018 yılının ilk 9 ayında yapılan kira yardımları hakkında ise şu bilgileri aktardı:

“Ocak ayında 56 bin 327 TL, Şubat ayında 70 bin 262 TL, Mart ayında 64 bin 065 TL, Nisan ayında 67 bin 873 TL, Mayıs ayında 60 bin 931 TL, Haziran ayında 67 bin 169 TL, Temmuz ayında 64 bin 164 TL, Ağustos ayında 63 bin 599 TL ve Eylül ayında ise 63 bin 004 TL olmak üzere toplam 577 bin 428 TL kira yardımında bulunduk. Kira yarımlarımızı bundan sonraki aylarda da ödemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.