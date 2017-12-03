Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 20:06

Yalova’da anne ile kızına minibüs çarptı: 2 ölü

Yalova’da karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve kıza minibüs çarptı.

Yalova’da anne ile kızına minibüs çarptı: 2 ölü

03 Aralık 2017 20:06

Kazada anne ile kızı hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yalova Kocaeli Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Gülsüm Öztürk (83) ile kızı Sabriye Öztürk’e (51) Kocaeli istikametinden Yalova’ya gelen E.S.D. (26) tarafından kullanılan 77 BA 896 plakalı minibüs feci şekilde çarptı. Çarpanın etkisi ile yola savrulan anne ile kızı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan minibüs şoförü E.S.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sebebiyle Yalova Kocaeli yolu Atatürk Bulvarı’nda uzun kuyruklar oluştu.


Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç