Yalova'da Aronya Hasat Şenliği

Aronya bahçesinde düzenlenen şenliğe İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Enstitü Müdürü Yılmaz Boz, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Müftüsü Turgut Açarı, teknik personeller ile çiftçiler katıldı. Şenlikte Enstitü Müdürü Yılmaz Boz, aronya meyvesini tanıttı.. Boz aronyanın bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artırdığını, beyin ve sinir sistemini besleyerek yaşlanmaya ile mücadeleye yardımcı yüksek antioksidan kapasitesine sahip bir meyve olduğunu söyledi. Yılmaz Boz'un konuşmasının ardından şenliğe katılanlara aronya meyvesi ile aronyadan üretilen yoğurt, pasta, reçel ve meyve suyu ikram edildi.

Yılmaz Boz şenliğin ardından İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'a meyvecilikte kullanılan alet ve makinaları gezdirerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.