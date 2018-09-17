Yalova'da belediye panolarını kıranlar yakalandı

Yalova'da belediyenin diktiği panoları kıran çocuklar yakalandı.

Yalova Belediyesi tarafından doğu sahil bandına konan panoların camları şehir magandalarınca 2 kez kırılmıştı. “100 kere kırsalar yine yapacağız” diyen Belediye Başkanı Vefa Salman, panoların camlarını tekrar yaptırtarak yerine konulmasını sağladı. Ancak üzerinden çok zaman geçmeden geçtiğimiz akşam panoların camları tekrar saldırıya uğradı. Saldırının birkaç çocuk tarafından yapıldığı tespit edildi. Çocuklar tam panoları kırarken yakayı ele verdi. Çocuklar hakkında kamu malına zarar vermekten dolayı suç duyurusunda bulunuldu.