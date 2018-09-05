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05 Eylül 2018 11:54

Yalova’da "beslenme dostu programı" başlıyor

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü okulların açılması ile birlikte “beslenme dostu programı”nı hayata geçirecek.

Yalova’da

05 Eylül 2018 11:54


Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen, şu ana kadar 34 okulun beslenme dostu okul sertifikasını aldığını söyleyerek, “Sağlıklı beslenme bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik çağından yaşlılığa kadar her yaşta çok mühimdir. Bu dönemde hızlı büyüme ve gelişme sebebiyle çocukların pek çok gıdaya olan ihtiyacı hayatın diğer dönemlerine nazaran daha fazladır” dedi.


Programın maksadını anlatan Sezen, “Okul çağı, hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma ve etkilenme dönemidir. Çocukların gelişimi açısından sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların daha hareketli bir hayat tarzını benimsemeleri önemlidir. Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, şişmanlık gibi hastalıklar için temel risk faktörü teşkil eder. Okul çağındaki bütün çocukların sağlıklı olması için okullardaki kantin ve yemekhanede, beslenme saatlerinde sağlıklı yiyecek ve içeceklerin sunulması temin edilmelidir. Temiz kullanma ve içme suyuna ulaşmaları sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığımız arasında 21.01.2010 tarihinde imzalan protokol ile beslenme dostu okullar programı ülkemizde başlatılmıştır” diye konuştu.




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